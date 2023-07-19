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Сегодня, 19:30

Малком и «Аль-Хиляль»: что происходит на самом деле

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», ситуация вокруг возможного перехода 26-летнего форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии остается на паузе — еще 10 июля мы сообщали, что клуб с Ближнего Востока не присылал сине-бело-голубым предложение по приобретению бразильца, за прошедшее время ничего в этом плане не изменилось.

Интерес к одному из лучших футболистов РПЛ действительно есть, но переговоры еще не начаты. По нашим данным, Малком начнет сезон-2023/24 в составе чемпионов России, причем с высокой долей вероятности не ограничится одним-двумя турами. Трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто еще два месяца — заявочный период в стране продлится до 20 сентября.

Малком. Малком близок к переезду в Саудовскую Аравию. Для «Зенита» это роскошная сделка: если продавать, то сейчас

Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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