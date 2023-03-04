Малком нацелился на бразильский рекорд

Сегодня, 21:07
Бразильский нападающий «Зенита» оформил дубль в матче против «Пари НН», забив 13-й и 14-й голы в нынешнем чемпионате. Чаще Малкома в истории турнира отличались только три его соотечественника. Вагнер Лав добрался до отметки в 15 голов один раз, Веллитон — дважды, Халк — трижды. Рекорд принадлежит форварду «Спартака», который в 2009 году отметился 21 точным ударом в 28 встречах. Чтобы превзойти Веллитона лидеру сине-бело-голубых нужно в 12 турах забить восемь голов.
Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России:
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2009
|
Веллитон
|
Спартак
|
28
|
21
|
2008
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
26
|
20
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
25
|
19
|
2015/16
|
Халк
|
Зенит
|
27
|
17
|
2013/14
|
Халк
|
Зенит
|
24
|
16
|
2014/15
|
Халк
|
Зенит
|
28
|
15
|
2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
18
|
14
|
2022/23
|
Малком
|
Зенит
|
18
|
14
|
2012/13
|
Вандерсон
|
Краснодар
|
22
|
13
|
2005
|
Дерлей
|
Динамо
|
23
|
13
|
2007
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
23
|
13
|
2007
|
Жо
|
ЦСКА
|
27
|
13
От зенитовского рекорда чемпионатов России Малком сейчас отстает на девять голов. В удлиненном сезоне-2011/12 Александр Кержаков записал на свой счет 23 гола в 32 турах. Также чаще бразильца отличались уже названный Халк, Сердар Азмун и Артем Дзюба.
Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России:
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
2011/12
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
32
|
23
|
2020/21
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
27
|
20
|
2020/21
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
24
|
19
|
2004
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
29
|
18
|
2015/16
|
Халк
|
Бразилия
|
27
|
17
|
2019/20
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
28
|
17
|
2019/20
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
28
|
17
|
2013/14
|
Халк
|
Бразилия
|
24
|
16
|
2014/15
|
Халк
|
Бразилия
|
28
|
15
|
2015/16
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
30
|
15
|
2022/23
|
Малком
|
Бразилия
|
18
|
14
|
2002
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
29
|
14
В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе Малком в 29 голами догнал Романа Широкова. От делящих девятое место Геннадия Поповича и автора третьего гола в ворота нижегородцев Александра Ерохина бразильца отделяет всего один точный удар. Рекордсмен сине-бело-голубых Александр Кержаков отличился 120 раз.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-2022
|
181
|
85
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сердар Азмун
|
2019-2022
|
79
|
52
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
31
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Александр Ерохин
|
2017-н.в.
|
132
|
30
|
Малком
|
2020-н.в.
|
75
|
29
|
Роман Широков
|
2008-2013
|
130
|
29