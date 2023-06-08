Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Малком назвал себя лучшим игроком сезона, вторым — Промеса

Гоша Чернов
Корреспондент
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» назвал себя лучшим игроком сезона в РПЛ. На второе место он поставил нападающего «Спартака» Квинси Промеса, а на третье — одноклубника Клаудиньо.

— Согласно опросу игроков РПЛ, ты лучший футболист сезона. Что для тебя это значит?

— Я считаю, что провожу фантастический сезон, лучший в карьере. Очень доволен тем, как этот сезон сложился, и хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Огромное спасибо и каждому партнеру по моей команде, всем тренерам и болельщикам — вы все помогаете мне становиться лучше. Для меня это признание очень важно — приятно, когда твои ощущения совпадают с выбором людей той же профессии. Для меня большая честь быть лучшим футболистом сезона в России.

— Кого ты назовешь лучшим в сезоне?

— Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Вторым назову Промеса, с которым мы весь сезон боролись за победу в гонке бомбардиров. А еще Клаудиньо, который тоже показывает очень яркий футбол — вместе мы друг друга дополняем.

Малком. «Россия — сине-бело-голубая!» Малком: интервью лучшего футболиста РПЛ

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России — им стал форвард «Зенита» Малком.

26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд и получить вторую звезду за 10 титулов в национальной лиге (один — в чемпионате СССР).

Квинси Промес
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
10
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Малком: «Из-за сюжета матча со «Спартаком» это золото — самое ценное для меня»
Малком: «В следующем году я могу забить еще больше»
Малком — лучший футболист РПЛ-2022/23 по версии игроков лиги
Малком! Без вариантов. Игроки РПЛ выбрали лучшего в чемпионате
«Россия — сине-бело-голубая!» Малком: интервью лучшего футболиста РПЛ
Футболист «Динамо» Захарян назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малком — лучший футболист РПЛ-2022/23 по версии игроков лиги

Малком: «В следующем году я могу забить еще больше»