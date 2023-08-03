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Сегодня, 19:40

Малком обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Аль-Хиляль»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Гоша Чернов
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард Малком в интервью «СЭ» сделал заявление для болельщиков «Зенита» и отметил, что даже на расстоянии будет болеть за российский клуб.

— Что скажешь на прощание болельщикам, партнерам, тренерам, руководителям сине-бело-голубых?

— Огромное спасибо за все эти годы! Благодарен всем, с кем вместе выходил на поле, каждому члену тренерского штаба, сотруднику клуба, болельщику. Все вы поддерживали, подбадривали меня и оставались рядом как в сложные моменты, так и в счастливые. Никогда вас не забуду! Очень благодарен за все то тепло, которое дарил мне «Зенит». Россия и Петербург — мой дом. И это не пустые слова: я же наполовину бразилец и наполовину русский! Уходя, говорю не «прощай», а «до встречи», так как «Зенит» навсегда останется в моем сердце, и даже на расстоянии стану болеть за него. Счастлив, что все это было со мной. Всех очень сильно люблю.

Спасибо большое и до встречи!

Малком с&nbsp;Суперкубком России. Малком: «Россия и Петербург — мой дом. Я же наполовину бразилец и наполовину русский»

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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