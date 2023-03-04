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Малком о разгроме «Пари НН»: «Огромная благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал разгромную победу над «Пари НН» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Бразилец сделал дубль и был признан лучшим игроком матча.

«Спасибо большое за поздравления! Огромная благодарность болельщикам, которые пришли нас поддержать. Знаем о ситуации с картой болельщика, но видим, что большое число людей пришло на трибуны сегодня. Особенных сложностей не было — мы очень хорошо подготовлены, мы здорово провели предсезонку, чувствуем в себе силы. Прекрасно знаем свою цель — прийти к финишу чемпионата, завоевав титулы. Знаем, к чему идем. Последние два года не так хорошо удавался нам старт после зимней паузы. Рад, что сегодня одержали такую крупную и уверенную победу. В этом заслуга всей команды, благодарен всем. Рад помочь команде забитыми мячами. Двигаемся дальше!
Все эти эмоции, все сердца, которые я показывал, были направлены моим родственникам и близким, которые довольно большой делегацией из 12 человек приехали на мой день рождения в Петербург и остались на первые два домашних матча. У меня практически никогда за все время, что я играю в «Зените», не было возможности наблюдать такое количество родных и близких людей единовременно рядом с собой, поэтому очень рад, что они здесь. Рад, что мы смогли порадовать их победой, а я — голами. Надеюсь, и второй матч, который они посетят, будет победным. Самое главное, чтобы набрали три очка. Повторюсь, сегодня — супердень!» — приводит официальный сайт «Зенита» слова Малкома.

«Зенит» лидирует в чемпионате России с 45 очками, отрыв от идущего на второй строчке «Спартака» составляет 8 очков.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-03-04-malkom-ogromnaya-blagodarnost-bolelshchikam-kotorye-prishli-nas-podderzhat.htm
Малком Филипе (Малком)
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