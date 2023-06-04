Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Футболист «Зенита» Малком получил награду «Игрок сезона» на первой ежегодной премии РПЛ. Ранее он был признан нападающим сезона.

26-летний форвард в четвертый раз стал чемпионом России в составе питерской команды. Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23 с 23 голами.

На звание лучшего игрока сезона также претендовали: Иван Обляков, Федор Чалов, Игорь Акинфеев (все — ЦСКА), Квинси Промес, Александр Соболев (оба — «Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Дзюба («Локомотив»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»), Лукас Вера («Оренбург»).

Финалисты определились по итогам голосования болельщиков. Победителя определили эксперты, капитаны и главные тренеры команд РПЛ.