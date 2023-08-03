Малком рассказал, что для него было самым сложным за четыре года в России

Форвард Малком дал интервью «СЭ», в котором объяснил, почему тяжело дался старт карьеры в «Зените».

— А что оказалось для тебя за эти четыре года самым сложным?

— Безусловно, очень непростым получилось начало карьеры в «Зените». Случилось то, к чему невозможно подготовиться: я получил травму и надолго выбыл из строя. Это мое первое столь серьезное повреждение, потребовавшее длительного лечения. Это очень тяжело, я на такое не рассчитывал, а хотел с первых же дней показывать все, на что способен.

Пришлось отдалиться от футбольного поля и скрупулезно подходить к процессу восстановления, а не форсировать его. И мне было мучительно сложно наблюдать за матчами «Зенита» по телевизору или с трибун, не имея возможности выйти на газон и помочь партнерам. В общем, очень неприятный период, и я благодарен всем, кто помог преодолеть его, — родственникам, друзьям, партнерам и Сергею Семаку, который регулярно интересовался моим состоянием и постоянно находился на связи. Я чувствовал, что нужен команде, и это давало стимул, чтобы решить все проблемы со здоровьем, выйти на серьезный уровень и показать людям настоящего Малкома.

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».