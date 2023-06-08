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Сегодня, 09:20

Малком рассказал, что его девушка родила сына раньше запланированного

Гоша Чернов
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Малком рассказал «СЭ» о рождении сына Габриэля.

— Малком, ты стал отцом. Судя по соцсетям, ты не ожидал, что Габриэль появится на свет так рано: 13 мая ты отмечал чемпионство, а уже утром 14 мая он родился. Расскажи, как и где ты встретил рождение сына?

— Изначально роды были назначены на 22 мая, поэтому у меня был абсолютно четкий план, проговоренный с тренерским штабом: я должен был сыграть последний матч сезона в Оренбурге 20 мая, после чего улететь в Бразилию. Я очень хотел присутствовать при родах, потому что для меня и моей девушки Летисии это первый ребенок. Но Габриэль решил не ждать меня. 13 мая мы провели матч с «Краснодаром», после которого всей командой отправились на чемпионский парад, а затем поехали отмечать праздник. Когда мы прибыли в ресторан, моя девушка сообщила мне, что у нее начались схватки. Стало понятно, что до родов осталось недолго. Из-за этого на банкете я провел мало времени — узнав новость, я тут же сорвался домой и спешно начал собирать чемоданы и искать авиабилеты. Я уже понимал, что на роды опоздал, но хотел как можно раньше увидеть сына.

— В тот же день ты отправился в Бразилию, причем летел регулярными рейсами. Тяжело ли было добираться?

— Ранним утром я прыгнул в машину — нашел ближайший рейс до Парижа, а уже из Франции отправился в Бразилию. Это была очень волнительная поездка: я не мог найти себе места от нетерпения, от ожидания. Хотелось как можно скорее оказаться рядом с моей семьей. Честно говоря, это был мой самый быстрый перелет в Бразилию — я будто бы торопил самолет, чтобы он скорее приземлился. Когда я взял на руки Габриэля, испытал невероятное чувство — лучшее в моей жизни!

Малком. «Россия — сине-бело-голубая!» Малком: интервью лучшего футболиста РПЛ

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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