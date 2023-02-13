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Сегодня, 17:54

Малком рассказал, как отреагировал на несостоявшийся переход из «Зенита» в «ПСЖ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как отреагировал на свой несостоявшийся переход во французский «ПСЖ».

«ПСЖ» напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого. Отсутствие официального предложения? Не расстроился и не переживал. У меня действующий контракт с «Зенитом». Я его уважаю. Клуб всегда честно поступал со мной. Заинтересованность от «ПСЖ» мне польстила. Это лишь сигнал к тому, что я двигаюсь в правильном направлении. Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял», — приводит слова Малкома «Чемпионат».

В январе «Зенит» вел переговоры о переходе Малкома в «ПСЖ», но сделка так и не состоялась.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 23 матча в составе «Зенита», забил 15 мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

 

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-4995435-malkom-rasskazal-kak-otreagiroval-na-nesostoyavshijsya-perehod-iz-zenita-v-pszh.html
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