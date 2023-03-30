Малком рассказал о своем любимом блюде русской кухни

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о своем любимом блюде русской кухни.

«Я вообще всеядный. Русская кухня очень крутая, мне нравится. Обожаю супы, причем не какие-то там с пюре, а традиционные русские, наваристые. У нас прекрасно готовят на клубной базе. Особенно люблю борщ, всегда добавляю в него по всем правилам сметану. Борщ с мясом — одно из любимых русских блюд, плюс бефстроганов. Мы бразильцы без ума от всего мясного. У нас его тоже готовят бефстроганов, но чуть иначе, по другому рецепту. При этом я уверен, что любой бразилец, который приедет в Россию и попробует вашу кухню, будет от нее в восторге, поскольку у нас частично пересекаются какие-то подходы к еде, мясным блюдам», — сказал Малком в интервью «Российской газете».

26-летний форвард выступает за «Зенит» с лета 2019 года.

В текущем сезоне он сыграл за питерский клуб 26 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.