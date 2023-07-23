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23 июля, 23:00

Малком — самая дорогая продажа в истории РПЛ. Он побил рекорд Халка

Кирилл Бурдаков
Статистик
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и стал самой дорогой продажей в истории российского чемпионата.

Предыдущий рекорд был установлен семь лет назад, когда китайский «Шанхай Шанган» заплатил «Зениту» 56 миллионов за другого бразильца Халка.

Тройку лидеров замыкает еще один экс-зенитовец Леандро Паредес, который обошелся «ПСЖ» в 40 миллионов.

Самые дорогие трансферы игроков из чемпионата России

Игрок

Сезон

Гражданство

Откуда

Куда

Сумма трансфера*

Малком

2023

Бразилия

Зенит

Аль-Хиляль

60 000 000

Халк

2016

Бразилия

Зенит

Шанхай Шанган

56 000 000

Леандро Паредес

2018

Аргентина

Зенит

ПСЖ

40 000 000

Виллиан

2013

Бразилия

Анжи

Челси

35 500 000

Александр Головин

2018

Россия

ЦСКА

Монако

30 000 000

Никола Влашич

2021

Хорватия

ЦСКА

Вест Хэм

30 000 000

Жо

2008

Бразилия

ЦСКА

Манчестер Сити

24 000 000

Эсекиэль Гарай

2016

Аргентина

Зенит

Валенсия

24 000 000

Юрий Жирков

2009

Россия

ЦСКА

Челси

21 000 000

Квинси Промес

2018

Голландия

Спартак

Севилья

21 000 000

Аксель Витсель

2017

Бельгия

Зенит

Тяньцзинь Цюаньцзянь

20 000 000

* В евро по данным transfermarkt.de.

Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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