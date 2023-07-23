23 июля, 23:00
Нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и стал самой дорогой продажей в истории российского чемпионата.
Предыдущий рекорд был установлен семь лет назад, когда китайский «Шанхай Шанган» заплатил «Зениту» 56 миллионов за другого бразильца Халка.
Тройку лидеров замыкает еще один экс-зенитовец Леандро Паредес, который обошелся «ПСЖ» в 40 миллионов.
Самые дорогие трансферы игроков из чемпионата России
|
Игрок
|
Сезон
|
Гражданство
|
Откуда
|
Куда
|
Сумма трансфера*
|
Малком
|
2023
|
Бразилия
|
Зенит
|
Аль-Хиляль
|
60 000 000
|
Халк
|
2016
|
Бразилия
|
Зенит
|
Шанхай Шанган
|
56 000 000
|
Леандро Паредес
|
2018
|
Аргентина
|
Зенит
|
ПСЖ
|
40 000 000
|
Виллиан
|
2013
|
Бразилия
|
Анжи
|
Челси
|
35 500 000
|
Александр Головин
|
2018
|
Россия
|
ЦСКА
|
Монако
|
30 000 000
|
Никола Влашич
|
2021
|
Хорватия
|
ЦСКА
|
Вест Хэм
|
30 000 000
|
Жо
|
2008
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
Манчестер Сити
|
24 000 000
|
Эсекиэль Гарай
|
2016
|
Аргентина
|
Зенит
|
Валенсия
|
24 000 000
|
Юрий Жирков
|
2009
|
Россия
|
ЦСКА
|
Челси
|
21 000 000
|
Квинси Промес
|
2018
|
Голландия
|
Спартак
|
Севилья
|
21 000 000
|
Аксель Витсель
|
2017
|
Бельгия
|
Зенит
|
Тяньцзинь Цюаньцзянь
|
20 000 000
* В евро по данным transfermarkt.de.