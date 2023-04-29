Малком стал третьим автором покера из «Зенита» в РПЛ за 7 лет

Малком забил четыре гола за «Зенит» в гостевом матче против «Крыльев Советов» (5:1) и стал 15-м футболистом, которому удалось оформить покер в чемпионате России. Любопытно, что в последние пять лет по четыре мяча записывали на свой счет только игроки «Зенита» — Александр Ерохин, Артем Дзюба и Малком.

По общему количеству покеров сине-бело-голубые сравнялись со «Спартаком», в составе которого таким образом отличались Валерий Масалитин, Андрей Тихонов и Александр Ширко.

Все покеры в Чемпионате России

Игрок Дата Команда Соперник Минуты Вели Касумов 11.09.1992 Динамо Асмарал (д) — 6:2 37', 44', 46', 70' Виктор Панченко* 26.03.1994 КАМАЗ Спартак Вл (д) — 6:0 12', 15', 40', 60', 76' Валерий Масалитин 09.04.1994 Спартак Крылья Советов (д) — 5:0 10', 26', 31', 82' Андрей Тихонов 02.10.1994 Спартак Крылья Советов (г) — 6:2 15', 35', 70', 88' Александр Маслов 17.07.1996 Ростсельмаш КАМАЗ (д) — 7:2 30', 65', 69', 71' Максим Ромащенко 09.11.1997 Динамо КАМАЗ (д) — 6:1 55', 58', 77', 81' Олег Веретенников* 04.04.1998 Ротор Шинник (д) — 6:2 5', 17', 36', 80', 85' Александр Ширко 09.09.1998 Спартак Тюмень (д) — 7:0 12', 29', 65', 89' Антон Хазов 08.11.2001 Динамо Факел (д) — 6:2 1', 10', 12', 72' Жо 26.03.2006 ЦСКА Шинник (д) — 5:1 49', 58', 80', 85' Вагнер Лав 10.11.2008 ЦСКА Москва (д) — 4:1 6', 23', 54', 61' Федор Смолов 10.04.2016 Краснодар Уфа (д) — 6:0 18', 45', 56', 61' Александр Ерохин 13.05.2018 Зенит СКА-Хабаровск (д) — 6:0 38', 49', 60', 78' Артем Дзюба 16.05.2021 Зенит Тамбов (г) — 5:1 11', 55', 72', 74' Малком 29.04.2023 Зенит Крылья Советов (г) — 5:1 19', 55', 68', 74'

* Забили по пять голов.

Малком — третий бразилец, забивший больше двух голов в чемпионате России. Ранее результативно выступали Халк и Вендел. Рекорд команды (по четыре хет-трика) делят Александр Кержаков и Артем Дзюба, трижды по три записывали на свой счет Андрей Аршавин, Саломон Рондон и Сердар Азмун.

Все игроки «Зенита», забивавшие три и более гола в чемпионате России

Игрок Страна Хет-трики Соперники Александр Кержаков Россия 4 Уралан (3:3), Уралан (5:1), Сатурн (6:1), Краснодар (5:0) Артем Дзюба Россия 4 Ростов (6:1), Уфа (6:0), Тамбов (6:1)*, Нижний Новгород (5:1) Андрей Аршавин Россия 3 Сатурн (3:1), Терек (5:1), Амкар (3:1) Саломон Рондон Венесуэла 3 Рубин (6:2), Ростов (5:0), Урал (3:0) Сердар Азмун Иран 3 Урал (7:1), Урал (5:1), Локомотив (6:1) Сергей Герасимец Белоруссия 1 Тюмень (5:0) Геннадий Попович Украина 1 Факел (5:0) Фатих Текке Турция 1 Луч-Энергия (8:1) Халк Бразилия 1 Алания (4:0) Данни Португалия 1 Волга (3:1) Александр Ерохин Россия 1 СКА-Хабаровск (6:0)* Вендел Бразилия 1 Оренбург (8:0) Малком Бразилия 1 Крылья Советов (5:1)

* Оформил покер.

Кстати, по общему количеству хет-триков «Зенит» также догнал «Спартак». По данным «СЭ» у лидеров по 25 хет-триков. Правда, по некоторым данным (в том числе и официальному протоколу РПЛ) 12 апреля 2014 года Халк трижды огорчил «Краснодар». В таком случае лидерство в этой гонке уже сегодня захватили сине-бело-голубые.

Команда, игроки которых делали больше всего хет-триков в чемпионатах России