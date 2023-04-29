Малком стал третьим автором покера из «Зенита» в РПЛ за 7 лет

Сегодня, 18:25
Малком забил четыре гола за «Зенит» в гостевом матче против «Крыльев Советов» (5:1) и стал 15-м футболистом, которому удалось оформить покер в чемпионате России. Любопытно, что в последние пять лет по четыре мяча записывали на свой счет только игроки «Зенита» — Александр Ерохин, Артем Дзюба и Малком.
По общему количеству покеров сине-бело-голубые сравнялись со «Спартаком», в составе которого таким образом отличались Валерий Масалитин, Андрей Тихонов и Александр Ширко.
Все покеры в Чемпионате России
|
Игрок
|
Дата
|
Команда
|
Соперник
|
Минуты
|
Вели Касумов
|
11.09.1992
|
Динамо
|
Асмарал (д) — 6:2
|
37', 44', 46', 70'
|
Виктор Панченко*
|
26.03.1994
|
КАМАЗ
|
Спартак Вл (д) — 6:0
|
12', 15', 40', 60', 76'
|
Валерий Масалитин
|
09.04.1994
|
Спартак
|
Крылья Советов (д) — 5:0
|
10', 26', 31', 82'
|
Андрей Тихонов
|
02.10.1994
|
Спартак
|
Крылья Советов (г) — 6:2
|
15', 35', 70', 88'
|
Александр Маслов
|
17.07.1996
|
Ростсельмаш
|
КАМАЗ (д) — 7:2
|
30', 65', 69', 71'
|
Максим Ромащенко
|
09.11.1997
|
Динамо
|
КАМАЗ (д) — 6:1
|
55', 58', 77', 81'
|
Олег Веретенников*
|
04.04.1998
|
Ротор
|
Шинник (д) — 6:2
|
5', 17', 36', 80', 85'
|
Александр Ширко
|
09.09.1998
|
Спартак
|
Тюмень (д) — 7:0
|
12', 29', 65', 89'
|
Антон Хазов
|
08.11.2001
|
Динамо
|
Факел (д) — 6:2
|
1', 10', 12', 72'
|
Жо
|
26.03.2006
|
ЦСКА
|
Шинник (д) — 5:1
|
49', 58', 80', 85'
|
Вагнер Лав
|
10.11.2008
|
ЦСКА
|
Москва (д) — 4:1
|
6', 23', 54', 61'
|
Федор Смолов
|
10.04.2016
|
Краснодар
|
Уфа (д) — 6:0
|
18', 45', 56', 61'
|
Александр Ерохин
|
13.05.2018
|
Зенит
|
СКА-Хабаровск (д) — 6:0
|
38', 49', 60', 78'
|
Артем Дзюба
|
16.05.2021
|
Зенит
|
Тамбов (г) — 5:1
|
11', 55', 72', 74'
|
Малком
|
29.04.2023
|
Зенит
|
Крылья Советов (г) — 5:1
|
19', 55', 68', 74'
* Забили по пять голов.
Малком — третий бразилец, забивший больше двух голов в чемпионате России. Ранее результативно выступали Халк и Вендел. Рекорд команды (по четыре хет-трика) делят Александр Кержаков и Артем Дзюба, трижды по три записывали на свой счет Андрей Аршавин, Саломон Рондон и Сердар Азмун.
Все игроки «Зенита», забивавшие три и более гола в чемпионате России
|
Игрок
|
Страна
|
Хет-трики
|
Соперники
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
4
|
Уралан (3:3), Уралан (5:1), Сатурн (6:1), Краснодар (5:0)
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
4
|
Ростов (6:1), Уфа (6:0), Тамбов (6:1)*, Нижний Новгород (5:1)
|
Андрей Аршавин
|
Россия
|
3
|
Сатурн (3:1), Терек (5:1), Амкар (3:1)
|
Саломон Рондон
|
Венесуэла
|
3
|
Рубин (6:2), Ростов (5:0), Урал (3:0)
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
3
|
Урал (7:1), Урал (5:1), Локомотив (6:1)
|
Сергей Герасимец
|
Белоруссия
|
1
|
Тюмень (5:0)
|
Геннадий Попович
|
Украина
|
1
|
Факел (5:0)
|
Фатих Текке
|
Турция
|
1
|
Луч-Энергия (8:1)
|
Халк
|
Бразилия
|
1
|
Алания (4:0)
|
Данни
|
Португалия
|
1
|
Волга (3:1)
|
Александр Ерохин
|
Россия
|
1
|
СКА-Хабаровск (6:0)*
|
Вендел
|
Бразилия
|
1
|
Оренбург (8:0)
|
Малком
|
Бразилия
|
1
|
Крылья Советов (5:1)
* Оформил покер.
Кстати, по общему количеству хет-триков «Зенит» также догнал «Спартак». По данным «СЭ» у лидеров по 25 хет-триков. Правда, по некоторым данным (в том числе и официальному протоколу РПЛ) 12 апреля 2014 года Халк трижды огорчил «Краснодар». В таком случае лидерство в этой гонке уже сегодня захватили сине-бело-голубые.
Команда, игроки которых делали больше всего хет-триков в чемпионатах России
|
Команда
|
Хет-трики
|
Игроки с хет-триками
|
Лидер
|
Зенит
|
25
|
13
|
Артем Дзюба, Александр Кержаков — 4
|
Спартак
|
25
|
18
|
Веллитон — 3
|
ЦСКА
|
23
|
15
|
Вагнер Лав — 4
|
Динамо
|
21
|
14
|
Дмитрий Черыщев — 3
|
Локомотив
|
12
|
8
|
Олег Гарин — 4
|
Алания
|
10
|
8
|
Георгией Деметрадзе — 3
|
Ростов
|
7
|
7
|
7 игроков по одному хет-трику
|
Рубин
|
7
|
4
|
Алехандро Домингес — 4