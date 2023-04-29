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Сегодня, 18:25

Малком стал третьим автором покера из «Зенита» в РПЛ за 7 лет

Кирилл Бурдаков
Статистик
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Малком забил четыре гола за «Зенит» в гостевом матче против «Крыльев Советов» (5:1) и стал 15-м футболистом, которому удалось оформить покер в чемпионате России. Любопытно, что в последние пять лет по четыре мяча записывали на свой счет только игроки «Зенита» — Александр Ерохин, Артем Дзюба и Малком.

По общему количеству покеров сине-бело-голубые сравнялись со «Спартаком», в составе которого таким образом отличались Валерий Масалитин, Андрей Тихонов и Александр Ширко.

Все покеры в Чемпионате России

Игрок

Дата

Команда

Соперник

Минуты

Вели Касумов

11.09.1992

Динамо

Асмарал (д) — 6:2

37', 44', 46', 70'

Виктор Панченко*

26.03.1994

КАМАЗ

Спартак Вл (д) — 6:0

12', 15', 40', 60', 76'

Валерий Масалитин

09.04.1994

Спартак

Крылья Советов (д) — 5:0

10', 26', 31', 82'

Андрей Тихонов

02.10.1994

Спартак

Крылья Советов (г) — 6:2

15', 35', 70', 88'

Александр Маслов

17.07.1996

Ростсельмаш

КАМАЗ (д) — 7:2

30', 65', 69', 71'

Максим Ромащенко

09.11.1997

Динамо

КАМАЗ (д) — 6:1

55', 58', 77', 81'

Олег Веретенников*

04.04.1998

Ротор

Шинник (д) — 6:2

5', 17', 36', 80', 85'

Александр Ширко

09.09.1998

Спартак

Тюмень (д) — 7:0

12', 29', 65', 89'

Антон Хазов

08.11.2001

Динамо

Факел (д) — 6:2

1', 10', 12', 72'

Жо

26.03.2006

ЦСКА

Шинник (д) — 5:1

49', 58', 80', 85'

Вагнер Лав

10.11.2008

ЦСКА

Москва (д) — 4:1

6', 23', 54', 61'

Федор Смолов

10.04.2016

Краснодар

Уфа (д) — 6:0

18', 45', 56', 61'

Александр Ерохин

13.05.2018

Зенит

СКА-Хабаровск (д) — 6:0

38', 49', 60', 78'

Артем Дзюба

16.05.2021

Зенит

Тамбов (г) — 5:1

11', 55', 72', 74'

Малком

29.04.2023

Зенит

Крылья Советов (г) — 5:1

19', 55', 68', 74'

* Забили по пять голов.

Малком — третий бразилец, забивший больше двух голов в чемпионате России. Ранее результативно выступали Халк и Вендел. Рекорд команды (по четыре хет-трика) делят Александр Кержаков и Артем Дзюба, трижды по три записывали на свой счет Андрей Аршавин, Саломон Рондон и Сердар Азмун.

Все игроки «Зенита», забивавшие три и более гола в чемпионате России

Игрок

Страна

Хет-трики

Соперники

Александр Кержаков

Россия

4

Уралан (3:3), Уралан (5:1), Сатурн (6:1), Краснодар (5:0)

Артем Дзюба

Россия

4

Ростов (6:1), Уфа (6:0), Тамбов (6:1)*, Нижний Новгород (5:1)

Андрей Аршавин

Россия

3

Сатурн (3:1), Терек (5:1), Амкар (3:1)

Саломон Рондон

Венесуэла

3

Рубин (6:2), Ростов (5:0), Урал (3:0)

Сердар Азмун

Иран

3

Урал (7:1), Урал (5:1), Локомотив (6:1)

Сергей Герасимец

Белоруссия

1

Тюмень (5:0)

Геннадий Попович

Украина

1

Факел (5:0)

Фатих Текке

Турция

1

Луч-Энергия (8:1)

Халк

Бразилия

1

Алания (4:0)

Данни

Португалия

1

Волга (3:1)

Александр Ерохин

Россия

1

СКА-Хабаровск (6:0)*

Вендел

Бразилия

1

Оренбург (8:0)

Малком

Бразилия

1

Крылья Советов (5:1)

* Оформил покер.

Кстати, по общему количеству хет-триков «Зенит» также догнал «Спартак». По данным «СЭ» у лидеров по 25 хет-триков. Правда, по некоторым данным (в том числе и официальному протоколу РПЛ) 12 апреля 2014 года Халк трижды огорчил «Краснодар». В таком случае лидерство в этой гонке уже сегодня захватили сине-бело-голубые.

Команда, игроки которых делали больше всего хет-триков в чемпионатах России

Команда

Хет-трики

Игроки с хет-триками

Лидер

Зенит

25

13

Артем Дзюба, Александр Кержаков — 4

Спартак

25

18

Веллитон — 3

ЦСКА

23

15

Вагнер Лав — 4

Динамо

21

14

Дмитрий Черыщев — 3

Локомотив

12

8

Олег Гарин — 4

Алания

10

8

Георгией Деметрадзе — 3

Ростов

7

7

7 игроков по одному хет-трику

Рубин

7

4

Алехандро Домингес — 4
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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