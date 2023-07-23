Переход Малкома в «Аль-Хиляль» станет самым дорогим в истории чемпионата Саудовской Аравии

Сегодня, 23 июля, в «Зените» подтвердили продажу форварда Малкома «Аль-Хилялю» за рекордные для чемпионата России 60 миллионов евро.

Стоит отметить, что этот трансфер также станет рекордным и для чемпионата Саудовской Аравии.

На данный момент самая дорогая сделка лиги — переход хавбека Рубена Невеша в «Аль-Хиляль» за 55 миллионов евро. Второе место по стоимости занимает полузащитник Сергей Милинкович-Савич, который также перешел в «Аль-Хиляль» за 40 миллионов евро.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.