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Сегодня, 18:35

Малком установил рекорд для бразильских бомбардиров чемпионата России

Кирилл Бурдаков
Статистик
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком оформил покер в гостевом матче против «Крыльев Советов» и довел счет голов в нынешнем чемпионате России до 22.

Малком вышел на первое место по голам за один сезон в премьер-лиге среди игроков из Бразилии. Форвард обогнал спартаковца Веллитона, который в 2009 году отличился 21 раз, и армейца Вагнера Лав, выигравшему снайперскую гонку-2008 с 20 точными ударами.

Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2022/23

Малком

Зенит

25

22

2009

Веллитон

Спартак

28

21

2008

Вагнер Лав

ЦСКА

26

20

2010

Веллитон

Спартак

25

19

2015/16

Халк

Зенит

27

17

2013/14

Халк

Зенит

24

16

2014/15

Халк

Зенит

28

15

2006

Жо

ЦСКА

18

14

Малком — всего пятый футболист, которому удалось забить 22 гола за один чемпионат. Трижды эту отметку покорял Олег Веретенников, по разу — Александр Маслов, Александр Кержаков и рекордсмен турнира Сейду Думбья, в удлиненном сезоне-2011/12 записавший на свой счет 28 точных ударов.

Все футболисты, которые забивали более 21 гола в одном чемпионате России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2011/12

Сейду Думбья

ЦСКА

42

28

1995

Олег Веретенников

Ротор

29

25

1996

Александр Маслов

Ростсельмаш

33

23

2011/12

Александр Кержаков

Зенит

32

23

1997

Олег Веретенников

Ротор

34

22

1998

Олег Веретенников

Ротор

30

22

2022/23

Малком

Зенит

25

22

От зенитовского рекорда чемпионатов России Малком теперь отстает всего-навсего на один гол. В том самом сезоне-2011/12 Александр Кержаков в 32 турах отличился 23 раза. На повторение достижения главного бомбардира в истории Санкт-Петербурга бразильцу будет дано целых пять туров.

Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России

Сезон

Игрок

Страна

Матчи

Голы

2011/12

Александр Кержаков

Россия

32

23

2022/23

Малком

Бразилия

25

22

2020/21

Артем Дзюба

Россия

27

20

2020/21

Сердар Азмун

Иран

24

19

2004

Александр Кержаков

Россия

29

18

2015/16

Халк

Бразилия

27

17

2019/20

Сердар Азмун

Иран

28

17

2019/20

Артем Дзюба

Россия

28

17

В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе Малком в 37 голами вышел на седьмое место, оставив позади Александра Спивака. Кержаков в премьер-лиге отличился 120 раз, Артем Дзюба — 85, а Данни, Сердар Азмун, Халк и Андрей Аршавин записали на свой счет от 52 до 57 мячей.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Артем Дзюба

2015-2022

181

85

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Сердар Азмун

2019-2022

79

52

Данни

2008-2017

173

52

Малком

2020-н.в.

82

37

Александр Спивак

2000-2006

145

33
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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