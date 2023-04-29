Малком установил рекорд для бразильских бомбардиров чемпионата России

Сегодня, 18:35
Бразильский нападающий «Зенита» Малком оформил покер в гостевом матче против «Крыльев Советов» и довел счет голов в нынешнем чемпионате России до 22.
Малком вышел на первое место по голам за один сезон в премьер-лиге среди игроков из Бразилии. Форвард обогнал спартаковца Веллитона, который в 2009 году отличился 21 раз, и армейца Вагнера Лав, выигравшему снайперскую гонку-2008 с 20 точными ударами.
Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2022/23
|
Малком
|
Зенит
|
25
|
22
|
2009
|
Веллитон
|
Спартак
|
28
|
21
|
2008
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
26
|
20
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
25
|
19
|
2015/16
|
Халк
|
Зенит
|
27
|
17
|
2013/14
|
Халк
|
Зенит
|
24
|
16
|
2014/15
|
Халк
|
Зенит
|
28
|
15
|
2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
18
|
14
Малком — всего пятый футболист, которому удалось забить 22 гола за один чемпионат. Трижды эту отметку покорял Олег Веретенников, по разу — Александр Маслов, Александр Кержаков и рекордсмен турнира Сейду Думбья, в удлиненном сезоне-2011/12 записавший на свой счет 28 точных ударов.
Все футболисты, которые забивали более 21 гола в одном чемпионате России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2011/12
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
42
|
28
|
1995
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
29
|
25
|
1996
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
33
|
23
|
2011/12
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
32
|
23
|
1997
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
34
|
22
|
1998
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
30
|
22
|
2022/23
|
Малком
|
Зенит
|
25
|
22
От зенитовского рекорда чемпионатов России Малком теперь отстает всего-навсего на один гол. В том самом сезоне-2011/12 Александр Кержаков в 32 турах отличился 23 раза. На повторение достижения главного бомбардира в истории Санкт-Петербурга бразильцу будет дано целых пять туров.
Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
2011/12
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
32
|
23
|
2022/23
|
Малком
|
Бразилия
|
25
|
22
|
2020/21
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
27
|
20
|
2020/21
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
24
|
19
|
2004
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
29
|
18
|
2015/16
|
Халк
|
Бразилия
|
27
|
17
|
2019/20
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
28
|
17
|
2019/20
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
28
|
17
В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе Малком в 37 голами вышел на седьмое место, оставив позади Александра Спивака. Кержаков в премьер-лиге отличился 120 раз, Артем Дзюба — 85, а Данни, Сердар Азмун, Халк и Андрей Аршавин записали на свой счет от 52 до 57 мячей.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-2022
|
181
|
85
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сердар Азмун
|
2019-2022
|
79
|
52
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Малком
|
2020-н.в.
|
82
|
37
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33