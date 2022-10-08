Малком вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионата России из Бразилии

Лучший бомбардир «Зенита» полузащитник Малком забил восьмой гол в чемпионате-2022/23 и повторил личный рекорд в премьер-лиге, установленный в прошлом году.

Кроме того, 25-летний футболист сравнялся с экс-хавбеком «Локомотива» Майкона, замыкавшим десятку лучших бразильских бомбардиров чемпионата. На счету обоих по 23 гола, но у зенитовца на 89 матчей меньше.

Рекорд принадлежит Вагнеру Лав, который огорчил соперников ЦСКА 85 раз.

Лучшие бразильские бомбардиры чемпионата России