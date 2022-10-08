Малком вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионата России из Бразилии

Сегодня, 18:10
Лучший бомбардир «Зенита» полузащитник Малком забил восьмой гол в чемпионате-2022/23 и повторил личный рекорд в премьер-лиге, установленный в прошлом году.
Кроме того, 25-летний футболист сравнялся с экс-хавбеком «Локомотива» Майкона, замыкавшим десятку лучших бразильских бомбардиров чемпионата. На счету обоих по 23 гола, но у зенитовца на 89 матчей меньше.
Рекорд принадлежит Вагнеру Лав, который огорчил соперников ЦСКА 85 раз.
Лучшие бразильские бомбардиры чемпионата России
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Ари
|
Спартак, Краснодар, Локомотив
|
225
|
66
|
Веллитон
|
Спартак
|
104
|
57
|
Халк
|
Зенит
|
97
|
55
|
Вандерсон
|
Краснодар, Динамо
|
130
|
39
|
Жоаузинью
|
Краснодар, Динамо, Сочи
|
277
|
38
|
Робсон
|
Спартак
|
102
|
32
|
Жо
|
ЦСКА
|
53
|
30
|
Маурисиу
|
Терек, Зенит
|
192
|
29
|
Малком
|
Зенит
|
69
|
23
|
Майкон
|
Локомотив
|
158
|
23