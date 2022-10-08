Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:10

Малком вошел в десятку лучших бомбардиров чемпионата России из Бразилии

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Малком.
Фото ФК «Зенит»

Лучший бомбардир «Зенита» полузащитник Малком забил восьмой гол в чемпионате-2022/23 и повторил личный рекорд в премьер-лиге, установленный в прошлом году.

Кроме того, 25-летний футболист сравнялся с экс-хавбеком «Локомотива» Майкона, замыкавшим десятку лучших бразильских бомбардиров чемпионата. На счету обоих по 23 гола, но у зенитовца на 89 матчей меньше.

Рекорд принадлежит Вагнеру Лав, который огорчил соперников ЦСКА 85 раз.

Лучшие бразильские бомбардиры чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Ари

Спартак, Краснодар, Локомотив

225

66

Веллитон

Спартак

104

57

Халк

Зенит

97

55

Вандерсон

Краснодар, Динамо

130

39

Жоаузинью

Краснодар, Динамо, Сочи

277

38

Робсон

Спартак

102

32

Жо

ЦСКА

53

30

Маурисиу

Терек, Зенит

192

29

Малком

Зенит

69

23

Майкон

Локомотив

158

23
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Джокович обыграл Медведева 1:1. Невероятная битва и шокирующее снятие россиянина
Месси завалил прошлый сезон, но снова играет как король. В чем секрет его преображения?
Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин
Пентагон пообещал поставить Украине новые образцы вооружения
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о ЧП на Крымском мосту
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
ЦСКА Федотова впервые не смог победить дома
Болельщику стало плохо после футбольного матча ЦСКА — «Динамо»
Норманн надеется сыграть в след матче «Динамо»
В «Динамо» объяснили, почему продолжают доверять главному тренеру Йокановичу
Фомин: «Будем надеяться, что неудачная серия «Динамо» прекратится»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша: «Нам стоит лучше распоряжаться своими моментами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Вилков — о назначении Казарцева на матч «Спартака»: «Вряд ли он будет испытывать дополнительное давление»

Алаев заявил, что общее собрание клубов РПЛ планируется провести в середине ноября