Малком — о бомбардирской гонке в РПЛ: «У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я свою»

Нападающий «Зенита» Малком высказался о бомбардирской гонке в РПЛ и соперничестве с форвардом «Спартака» Квинси Промесом перед очной встречей.

— Впереди матч со «Спартаком» и личная дуэль с Промесом, с которым вы конкурируете за звание лучшего бомбардира чемпионата.

— У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я свою. Как всегда говорит наш тренер, мы должны не оглядываться на соперника, искать свою игру и всегда побеждать. Так действуют команды-чемпионы, и это то, что мы собираемся делать в матче со «Спартаком», который, безусловно, будет очень сложным и мастеровитым соперником. Но с тем качеством игроков и качеством игры, которое у нас есть, мы должны каждый помогать друг другу и всегда стремиться подтверждать. Это мы и будем делать в воскресенье.

— Традиционно матчи «Зенит» — «Спартак» относят к особым и принципиальным. Вы за время пребывания в России также успели проникнуться ощущением, что матчи со «Спартаком» такие же особенные, в том числе для вас?

— Конечно же я прекрасно осознаю важность этого матча и все мы в «Зените» понимаем, насколько эти матчи особенные для клуба. Но при этом настрой на победу, на то, чтобы показать свою игру, одинаковый должен быть всегда. Не важно, мы играем против «Спартака», «Урала» или «Химок», мы должны выходить на поле. Надеюсь, в воскресенье мы быстрее соперника сможем поймать ритм игры, найти свой футбол, чтобы победить и еще на шаг стать ближе к чемпионству. Это наша главная цель.

Малком занимает первой место в списке бомбардиров чемпионата России в текущем сезоне, он забил 22 гола в 25 матчах. Промес занимает вторую строчку с 17 мячами в 22 встречах.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 61 очком за 25 туров. «Ростов» идет на второй строчке, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьем месте с 49 очками.

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

(Георгий Горностаев)