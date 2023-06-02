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Сегодня, 15:30

Малком: «Зенит» мог бы славно пошуметь в Лиге чемпионов. Тяжело осознавать, что мы круто играем, но не участвуем в еврокубках»

Гоша Чернов
Корреспондент
Малком.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» оценил вероятность успеха сине-бело-голубых в международных соревнованиях этого сезона.

— Дуглас Сантос считает, что «Зенит» мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне. Ты согласен?

— Абсолютно согласен. С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно пошуметь в Лиге чемпионов. Тяжело осознавать, что твоя команда действительно очень круто играет и может составить серьезную конкуренцию европейским командам, но не имеет возможности выступать в еврокубках. Я очень надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и российские клубы вернутся в международные соревнования, — сказал Малком.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 гола и отдал 9 результативных передач. «Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре.

Полностью интервью с Малкомом читайте скоро на сайте «СЭ».

 

Малком Филипе (Малком)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
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