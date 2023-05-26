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Сегодня, 14:06

Малком: «Связка с Мбаппе в «ПСЖ»? Неплохо, но я буду счастлив остаться в «Зените»

Виталий Косик
Корреспондент
Малком.
Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком высказался о своем возможном переходе в «ПСЖ».

«Со стороны «ПСЖ» был интерес, шли переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Но я буду продолжать работать. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Если ничего не произойдет, то я буду счастлив остаться в «Зените». Продолжится ли диалог? Я не знаю. Забота о моем будущем — это работа моего агента. Я сосредоточен только на футболе. Связка в атаке Мбаппе — Малком? Понятно, что это было бы неплохо, но в первую очередь я думаю о своих партнерах по команде, потому что они тоже крутые», — приводит слова Малкома Onze Mondial.

Малком выступает за «Зенит с 2019 года. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в РПЛ 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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