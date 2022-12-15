«Не мясо, а колбаса». Бразилец «Зенита» Малком заговорил по-русски в новом видео

Нападающий «Зенита» Малком заговорил по-русски в предновогоднем видео питерской команды.

В Telegram-канале «Зенита» появилось видео, на котором 25-летний бразилец готовит новогодние салаты со своим одноклубником и соотечественником Густаво Мантуаном и объясняет ему, какие ингредиенты должны идти в салат «оливье».

«Не мясо, а колбаса», — сказал бразильский форвард на видео.

Ранее Малком сообщал о желании получить российское гражданство.