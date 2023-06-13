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Сегодня, 22:20

Малком: «Барселона» была для меня мостом для перехода в «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Малком вспомнил о своем переходе из «Барселоны» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я счастлив в «Зените», меня отлично приняли в клубе, у меня есть действующий контракт. «Барселона» стала для меня мостиком для перехода в «Зенит». Я доволен и счастлив. Я провел не так много времени в «Барселоне», но многому научился. Я решил уйти из команды, чтобы получать больше игрового времени и продолжить выступать в Лиге чемпионов. Сегодняшний Малком — это отец, полностью сконцентрированный на том, что будет лучше для семьи и него самого. У меня теперь совсем другая голова, я стал взрослее», — приводит UOL слова Малкома.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Барселона
ФК Зенит
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