Малком заявил, что вариант с Францией был бы прекрасен в будущем

Бразильский нападающий «Зенита» Малком признался, что любит Францию и не исключает своего возвращения туда в будущем.

«Насколько вообще интересна Франция с футбольной точки зрения? Я очень люблю Францию. У меня было прекрасное время в «Бордо». Чемпионат и страна мне знакомы. Было бы неправдой сказать, что я никогда не хотел вернуться туда. Меня в свое время там тепло приняли. Но я играл в разных странах. Вариант с Францией был бы прекрасен в будущем. Но и другие страны я для себя не закрываю», — приводит слова Малкома «Чемпионат».

В январе «Зенит» вел переговоры о переходе Малкома в «ПСЖ», но сделка так и не состоялась.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 23 матча в составе «Зенита», забил 15 мячей и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.