Малком: «Даже если легионеры покинут «Зенит», ничего не изменится. Россиянам по силам выиграть золото»

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» заявил, что питерскому клубу по силам выиграть золото РПЛ и без иностранных футболистов.

— Александр Мостовой уверен, что если из «Зенита» убрать всех иностранцев, то он не станет чемпионом. И это мнение широко распространено среди экспертов. Что думаешь об этом?

— Не согласен. В «Зените» собраны, на мой взгляд, сильнейшие российские игроки РПЛ. И даже если представить, что клуб вдруг покинут все иностранные футболисты, то ничего не изменится. Российским игрокам, защищающим цвета «Зенита», точно по силам завоевать золото и стать чемпионами страны.

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России — им стал форвард «Зенита» Малком.

26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд и получить вторую звезду за 10 титулов в национальной лиге (один — в чемпионате СССР).