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Сегодня, 19:17

Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», двум футболистам «Зенита» — форварду Малкому и полузащитнику Клаудиньо, одобрено получение гражданства РФ. Оба бразильца получат российские паспорта в течение весны. Инициатива запуска процедуры исходила от самих игроков, клуб ее поддержал.

При этом по нынешним правилам ФИФА лидеры сине-бело-голубых, взявшие золото Олимпиады-2020 в составе пентакампеонов, не могут выступать за нашу сборную. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в РПЛ.

Напомним, что в разные годы россиянами становились спартаковец Жерри-Кристиан Тчуйсе (Камерун), армеец Марио Фернандес, железнодорожник Гильерме, выступавший в тот момент за «Краснодар» Ари (все — Бразилия), динамовцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш (оба — Германия). Все они, кроме Тчуйсе, не раз выходили на поле в составе национальной команды России.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.

Малком Филипе (Малком)
47
33
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