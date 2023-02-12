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Сегодня, 18:20

Малуда: «Слышал, что меня связывали с «Анжи». Но официально ко мне никто не обращался»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» заявил, что во время своей карьеры не получал предложений от российских клубов.

«Я слышал, что меня связывали с «Анжи». Были слухи о моем возможном переходе. Но у меня никогда не было возможности поиграть в России. У меня много друзей. Но официально это никогда не обсуждалось. Ко мне никто не обращался», — сказал Малуда «СЭ».

Француз Малуда — серебряный призер ЧМ-2006, обладатель Лиги чемпионов-2012 в составе «Челси». Он также известен по выступлениям за «Лион», с которым выиграл четыре чемпионата Франции. Малуда завершил в 2018 году.

Роман Абрамович. «Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Было тяжело наблюдать за его уходом из клуба». Откровенный Малуда

Флоран Малуда
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