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Маляров: «Я играл на стадионе «Пари НН» — атмосферы нет»

Виктория Кравченко
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Защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о впечатлениях от игры за «Пари НН».

«Я играл на их стадионе — атмосферы нет. Может, 30 человек кричат. Но, насколько знаю, ультрас «Волги» и «Нижнего Новгорода» отказались болеть за новообразованный клуб. Им неинтересно», — сказал Маляров Sport24.

За «Пари НН» 26-летний игрок выступал с 2020 по 2021 год. За это время он в 34 матчах не отметился результативными действиями.

В «Балтике» он играет с 2022 года. В прошлом сезоне Маляров забил два гола и сделал семь голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-20-malyarov-o-pari-nn-kto-na-nikh-khodit-na-stadione-net-atmosfery-zhal-volgu-seychas-ona-sami-znayete-gde
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