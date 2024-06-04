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Сегодня, 09:06

Защитник «Балтики» Маляров: «У машины лопнуло колесо, когда я ехал по МКАД»

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Защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о ситуации, которая случилась с ним во время использования каршеринга в Москве. Форвард чуть не попал в серьезное ДТП из-за разорвавшегося колеса.

«Хорошо, что мой уровень вождения помог избежать трагедии. Был бы за рулем новичок, произойти могло все что угодно. У машины внезапно лопнуло колесо, когда я двигался по МКАД, и хорошо, что я ехал в левом ряду. Повезло, что в нас никто не въехал — и я спокойно ушел на обочину. Надеюсь, что руководство, где я взял в аренду автомобиль, понимает всю ситуацию, не хотелось бы обращаться в суд. Люди, которые отвечают за качество автомобилей, должны тщательнее проверять каждую машину. Уверен, случись это с обычным человеком, вряд ли об этом кто-то узнал бы», — сказал Маляров «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провел за «Балтику» 28 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. По итогам сезона клуб из Калининграда вылетел в первую лигу.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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