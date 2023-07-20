Маляров: «Хорошо, если ты играл в «Зените» и заработал кучу бабла, а от некоторых из первой лиги не остается ни следа»

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров считает, что футболисты должны продвигать себя и за пределами поля.

«Знаешь, это я такой: общаюсь в медиа и одновременно подкрепляю сказанное на поле. А многие мало говорят и много делают. Твой век короток: уходишь из футбола, и от тебя не остается вообще ничего: ни интервью, ни историй. Хорошо, если ты играл в «Зените» и заработал кучу бабла. А некоторые не вылезают в первой и второй лигах — и ни следа. Сейчас нужно развиваться в соцсетях. Можно находить людей, которые могут тебя продвинуть. Я вот сошелся с «Коммент.Биги». Со всеми общаюсь, и со мной хотят общаться, мне есть, что рассказать. Это реально круто!» — цитирует игрока Sport24.

Маляров является воспитанником академии «Спартака». С 2022 года он выступает за «Балтику», в составе которой стал серебряным призером первой лиги сезона-2022/23.

В минувшем сезоне 26-летний футболист провел 33 матча в ФНЛ-1, отметился 2 голами и 7 результативными передачами.