Малыхин: «У меня «Спартак» ассоциируется с ребенком»

Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин поделился своими ожиданиями от выступления футбольного «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

«Пропустил первый матч красно-белых с «Оренбургом» и попросил жену посмотреть результат: «Сладкая моя, зайди, узнай, как там наши бедолаги?» 0:2. Пошел, поплакал, вернулся. У меня «Спартак» ассоциируется с ребенком. Я его люблю и с пеленок за него болею «Спартак» — это такой обосравшийся ребенок. Он вроде пахнет. Но ты жопу помыл, прижал к груди и любишь его», — приводит слова Малыхина Metaratings.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» — 0:2. В воскресенье, 28 июля, красно-белые сыграют с подмосковными «Химками». В сезоне-2023/24 команда заняла пятое место в чемпионате России.

В нынешнем сезоне в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 6 очков, забив в двух матчах 8 мячей.