Малышев и Мележиков объяснили, почему не решили совместно поработать в «Спартаке»

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и экс-гендиректор клуба Евгений Мележиков во время пресс-конференции ответили на вопрос, почему не решили поработать вместе в московской команде.

— Почему вы не решили поработать вместе? Вы же говорите о том, что отлично понимаете друг друга.

Малышев: У нас сохраняются прекрасные рабочие отношения. Читал СМИ, создалось впечатление, что кто-то специально пытается нас поссорить. Двери клуба всегда открыты для Евгения Владимировича Мележикова. Можно сказать, что мы продолжаем сотрудничество, просто в каком-то новом формате. Кто-то должен был взять ответственность за процессы в клубе. Она теперь лежит на мне. Можно будет меня ругать, если что-то пойдет не так.

Мележиков: Планы развития клуба достаточно амбиционные. Я в этом плане консерватор. Какой-то опыт у меня есть. 10 лет я отдал «Спартаку». И в этой ситуации я точно мешать не буду. Честно скажу, 2,5 года в «Спартаке» из меня выжали многое. Живя последние 2,5 года в режиме жесточайшего стресса, немного подвыдохся. Для изменений нужны новые люди, новые силы. Благодарю Олега и совет директоров, которые сказали: отдохни, дальше разберемся.