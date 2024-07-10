Малышев — о главной цели «Спартака» в межсезонье: «Мы бы хотели усилить атакующий потенциал команды»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» рассказал о трансферных целях команды на межсезонье.

— Какая проблема сейчас горящая, это вингер или опорник, о котором тоже писали?

— Давайте я вам все планы и секреты раскрывать не буду. Но да, безусловно, в первую очередь мы бы хотели усилить атакующий потенциал команды.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В межсезонье команду возглавил сербский тренер Деян Станкович.