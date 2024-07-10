Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:19

Малышев — о главной цели «Спартака» в межсезонье: «Мы бы хотели усилить атакующий потенциал команды»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» рассказал о трансферных целях команды на межсезонье.

— Какая проблема сейчас горящая, это вингер или опорник, о котором тоже писали?

— Давайте я вам все планы и секреты раскрывать не буду. Но да, безусловно, в первую очередь мы бы хотели усилить атакующий потенциал команды.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В межсезонье команду возглавил сербский тренер Деян Станкович.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
3
Обсудить
Читайте также
Медведев победил первую ракетку мира Синнера в четвертьфинале Уимблдона
Ямаль крикнул в камеру фразу «Поговори теперь» после победы Испании над Францией
Украина в ожидании дефолта и тяжелой зимы. Детали
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
В «Зените» прокомментировали информацию о переговорах с Соболевым
Стал известен состав правления РПЛ на ближайший год
Кержаков: «У меня есть тетрадка, в которой записано, кто и сколько мне должен»
Еремякин — о новом сезоне РПЛ: «Оренбург» должен не допустить прямого вылета и быть в топ-10 или топ-12»
Жемалетдинов рассказал, что стало определяющим фактором при переходе в ЦСКА
Клубы РПЛ утвердили схему распределения доходов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Малышев: «Никто не обращался в «Спартак» по поводу Зиньковского»

Полузащитник ЦСКА Мендес вернулся в Москву