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Сегодня, 14:45

Малышев назвал домыслами слухи о возможном уходе Зиньковского из «Спартака»

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского из команды.

— Что вы можете сказать о слухах про Зиньковского, как будто ему прямым текстом сказали, что он не нужен команде?

— Совершенно ответственно заявляю, что никто в клубе, ни я, ни спортивный директор, ни главный тренер не могли ему такого сказать. Думаю, это чьи-то домыслы, — ответил Малышев.

Зиньковский выступает за красно-белых с лета 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2026/27. Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов», «Чертаново» и «Зенит-2».

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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