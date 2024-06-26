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Сегодня, 16:55

Малышев: «Слишкович сказал, что хочет поработать главным тренером»

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему клуб расстался с тренером Владимиром Слишковичом, который руководил командой после отставки Гильермо Абаскаля.

«Вопрос вообще был не в деньгах. Мы хотели оставить его в команде, предложили ему это. Сначала Владимир вроде бы согласился, а потом сказал, что хочет поработать главным тренером. Мы не стали чинить ему препятствий. Договорились, что еще обязательно увидимся. Это было его желание», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. В FONBET Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, в котором проиграли калининградской «Балтике» (0:1).

16 мая «Спартак» объявил о назначении главным тренером Деяна Станковича. Он возглавил команду в межсезонье.

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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