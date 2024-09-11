Малышев объяснил, почему «Спартак» не смог подписать форварда «Краснодара» Кордобу

Сегодня, 19:35
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил, почему красно-белые не смогли подписать колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу.
«Мы действительно делали запрос. И была возможность договориться с клубом, но не смогли договориться со стороной игрока, поэтому вопрос закрылся», — цитирует Малышева «РБ Спорт».
31-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года, его контракт рассчитан до июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
В текущем сезоне форвард провел за клуб 6 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал 2 голевые передачи.