Малышев — о критике Салиховой: «Нет смысла комментировать слова кого-то из болельщиков»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слова Заремы Салиховой о безграничной власти у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Нет смысла комментировать слова кого-то из болельщиков. Мы работаем, стараемся максимально поддерживать команду, тренерский штаб и спрашивать с них результат. Считаю, что у Абаскаля рабочее положение, в котором он должен добиваться успеха», — сказал Малышев.

«Спартак» после 13 туров занимает промежуточное четвертое место в чемпионате России, набрав 20 очков. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют против «Локомотива», 5 ноября.