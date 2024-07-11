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Сегодня, 13:46

Малышев поддержал новую модель распределения доходов в РПЛ в сезоне-2024/25

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев оценил новую модель распределения доходов и расходов в сезоне-2024/25.

«Поддерживаю эту историю, считаю, что она идеологически очень полезна для российского футбола. Она мотивирует все клубы для более активной работы со зрителями, продвижения матчдэй. Главный вопрос — объективность и прозрачность критериев для распределения средств, но самая идея очень здравая», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

10 июля РПЛ объявила, что клубы утвердили модель распределения доходов и расходов в новом сезоне. В соответствии с ней из части коммерческих поступлений по действующим соглашениям с партнерами лиги будет сформирован призовой фонд для клубов по нескольким критериям: посещаемости и медиаактивности. Выплаты из него будут произведены по итогам сезона.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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