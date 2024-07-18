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Сегодня, 12:21

Малышев — о будущем Бабича: «У нас нет никакого желания отпускать его»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном уходе защитника красно-белых Срджана Бабича в «Олимпиакос».

«Бабич важный игрок команды. Пока трансферное окно не закрылось, может произойти все что угодно. У нас нет никакого желания отпускать его. Рассчитываем на Бабича в этом сезоне. Я думаю, что он с командой», — сказал Малышев.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 3 гола в 24 матчах за красно-белых.

Контракт 28-летнего серба с московским клубом действует до конца июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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