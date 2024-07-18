Малышев — о будущем Бабича: «У нас нет никакого желания отпускать его»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном уходе защитника красно-белых Срджана Бабича в «Олимпиакос».

«Бабич важный игрок команды. Пока трансферное окно не закрылось, может произойти все что угодно. У нас нет никакого желания отпускать его. Рассчитываем на Бабича в этом сезоне. Я думаю, что он с командой», — сказал Малышев.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 3 гола в 24 матчах за красно-белых.

Контракт 28-летнего серба с московским клубом действует до конца июня 2026 года.