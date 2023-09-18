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РПЛ

Сегодня, 11:18

Малышев рассказал, что у «Спартака» есть серьезные планы не на один год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о спортивном проекте клуба.

«Прежде всего, само наличие двух больших интервью — хороший инфоповод, это подчеркивает открытость нашего клуба для прессы. Конкретные слова Гильермо лучше прокомментирует он сам. В целом, мы рассматриваем работу в «Спартаке» не как короткий отрезок времени. У нас действительно есть восприятие проекта — есть спортивная стратегия, серьезные планы не на один год. Думаю, об этом тренер говорил в своем интервью», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

После 8 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо». Матч между командами начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-maly-shev-u-spartaka-est-sportivnaya-strategiya-ser-ezny-e-plany-ne-na-odin-god/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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