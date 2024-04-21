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21 апреля, 23:47

Малышев — о сроках назначения нового главного тренера «Спартака»: «Сейчас этого сказать не могу»

Виктория Кравченко
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера. На данный момент он исполняющий обязанности.

— Какова вероятность, что Слишкович останется главным тренером «Спартака»?

— Опять-таки новый некорректный вопрос (смеется). Думаю, что сейчас наша команда находится в таком положении, что каждая следующая игра — финал. Мы идем от матча к матчу.

— Есть ли дедлайн, когда будет назначен новый главный тренер?

— У нас есть, но я вам сейчас этого сказать не могу.

14 апреля московский клуб отправил в отставку Гильермо Абаскаля.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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