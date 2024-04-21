21 апреля, 23:47
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера. На данный момент он исполняющий обязанности.
— Какова вероятность, что Слишкович останется главным тренером «Спартака»?
— Опять-таки новый некорректный вопрос (смеется). Думаю, что сейчас наша команда находится в таком положении, что каждая следующая игра — финал. Мы идем от матча к матчу.
— Есть ли дедлайн, когда будет назначен новый главный тренер?
— У нас есть, но я вам сейчас этого сказать не могу.
14 апреля московский клуб отправил в отставку Гильермо Абаскаля.
«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.