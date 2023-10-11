Малышев заявил, что Абаскаль не был бы отправлен в отставку в случае поражения «Спартака» в дерби с ЦСКА

Сегодня, 09:17
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о позициях главного тренера команды Гильермо Абаскаля. По его словам, у специалиста сохраняется большой кредит доверия в клубе.
— Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю?
— Большой. Гильермо продолжает работать, — приводит «РБ Спорт» слова Малышева.
— Последняя игра была напряженной.
— Не только последняя. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать.
— Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это соответствует действительности?
— Нет, это не соответствует действительности.
Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. Его текущий контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2025-го. Ранее тренер отмечал, что чувствует поддержку руководства и игроков команды.
«Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Московская команда набрала 17 очков в 11 матчах. 22 октября красно-белые на своем поле примут «Пари НН». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.