Малышев заявил, что Абаскаль не был бы отправлен в отставку в случае поражения «Спартака» в дерби с ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о позициях главного тренера команды Гильермо Абаскаля. По его словам, у специалиста сохраняется большой кредит доверия в клубе.

— Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю?

— Большой. Гильермо продолжает работать, — приводит «РБ Спорт» слова Малышева.

— Последняя игра была напряженной.

— Не только последняя. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать.

— Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это соответствует действительности?

— Нет, это не соответствует действительности.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. Его текущий контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2025-го. Ранее тренер отмечал, что чувствует поддержку руководства и игроков команды.

«Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Московская команда набрала 17 очков в 11 матчах. 22 октября красно-белые на своем поле примут «Пари НН». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.