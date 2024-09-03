Малышев заявил, что хотел бы провести еще одну встречу с Мажичем

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что хотел бы еще одну встречу с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем. Первая состоялась 3 сентября.

— Когда следующая встреча?

— Не знаю, когда. Но надеюсь, что она состоится в ближайшее время.

— Сейчас общались только руководители клубов. Будут ли подобные встречи с участием тренерских штабов?

— Все тренеры, которые хотели, могли принять участие в этой встрече. Мне кажется, никого не ограничивали. Вопрос — когда будет следующая встреча. Деян Станкович сформулировал свои вопросы, мы их передали, — сказал Малышев журналистам.

Мажич стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года. В 2018 году Мажич обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.