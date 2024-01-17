Мама Акинфеева: «Я испугалась, когда Игоря вызвали в основу ЦСКА»

Родители Игоря Акинфеева в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» вспомнили, как в 2002 году их 16-летнего сына начали привлекать к работе с основным составом ЦСКА.

«Как-то был матч на Песчанке, — вспоминает Владимир Васильевич, папа Игоря. — Основная команда на следующий день должна была играть, а дубль в этот раз. Мы приехали на стадион, ждем команду. Все ребята вышли из автобуса, а нашего нет. К нам подходит Евгений Николаевич Дулык, директор детской школы ЦСКА, и говорит: «А вы кого высматриваете здесь? Игоря? Его Валерий Георгиевич Газзаев в основу забрал».

«А я, конечно, испугалась, — продолжает мама Ирина Владимировна. — Я же в этом ничего не понимаю. И спрашиваю: «Вова, куда увезли? Зачем? Что дальше-то будет?» Вот он мне стал разъяснять: есть дубль, потом основной состав команды. И то до меня это не доходило».

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».