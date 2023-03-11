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Мама Промеса: «Надеюсь, Квинси останется в «Спартаке» на много лет. Следующая его цель? 300 голов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Мама нападающего «Спартака» Квинси Промеса отреагировала на 100-й гол своего сына в составе красно-белых.

Нидерландский форвард отметился дублем в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). Первый забитый в этой встрече мяч стал 100-м для Промеса за красно-белых.

«Невероятно горжусь своим сыном. Надеюсь, он останется в «Спартаке» на много лет, чтобы забить много голов. Сколько? Еще триста!» — приводит слова мамы Промеса пресс-служба РПЛ.

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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