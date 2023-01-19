Мама Павлюченко рассказала, как футболист купил ей шубу с первой зарплаты

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Любовь Павлюченко, мама бывшего игрока сборной России Романа Павлюченко, рассказала на что ее сын потратил первую зарплату.
«В 17 лет он получил первую большую зарплату — 500 долларов. Он купил мне шубу, кофту теплую, чтобы я не замерзала. Знаете, как приятно, когда тебя твой ребенок одевает! Мы тогда только переехали, еще на работу не устроились, и, в принципе, сын нас содержал эти месяц-два, пока все у нас устроилось», — сказала Павлюченко в эфире «Авторадио».
Она также рассказала, что все успехи Павлюченко связаны с упорными тренировками. По ее словам, он бежал заниматься спортом, как только приходил со школы.
41-летний футболист выступал за «Спартак», «Локомотив», «Урал» и «Тоттенхэм».
В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль Евро-2008.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования