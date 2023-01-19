Мама Павлюченко рассказала, как футболист купил ей шубу с первой зарплаты

Любовь Павлюченко, мама бывшего игрока сборной России Романа Павлюченко, рассказала на что ее сын потратил первую зарплату.

«В 17 лет он получил первую большую зарплату — 500 долларов. Он купил мне шубу, кофту теплую, чтобы я не замерзала. Знаете, как приятно, когда тебя твой ребенок одевает! Мы тогда только переехали, еще на работу не устроились, и, в принципе, сын нас содержал эти месяц-два, пока все у нас устроилось», — сказала Павлюченко в эфире «Авторадио».

Она также рассказала, что все успехи Павлюченко связаны с упорными тренировками. По ее словам, он бежал заниматься спортом, как только приходил со школы.

41-летний футболист выступал за «Спартак», «Локомотив», «Урал» и «Тоттенхэм».

В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль Евро-2008.