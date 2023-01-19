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Сегодня, 12:17

Мама Павлюченко рассказала, как футболист купил ей шубу с первой зарплаты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Роман Павлюченко.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
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Любовь Павлюченко, мама бывшего игрока сборной России Романа Павлюченко, рассказала на что ее сын потратил первую зарплату.

«В 17 лет он получил первую большую зарплату — 500 долларов. Он купил мне шубу, кофту теплую, чтобы я не замерзала. Знаете, как приятно, когда тебя твой ребенок одевает! Мы тогда только переехали, еще на работу не устроились, и, в принципе, сын нас содержал эти месяц-два, пока все у нас устроилось», — сказала Павлюченко в эфире «Авторадио».

Она также рассказала, что все успехи Павлюченко связаны с упорными тренировками. По ее словам, он бежал заниматься спортом, как только приходил со школы.

41-летний футболист выступал за «Спартак», «Локомотив», «Урал» и «Тоттенхэм».

В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль Евро-2008.

Источник: https://www.avtoradio.ru/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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32%

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П2

28%

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27%

1.63

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2.00
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Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Роман Павлюченко
Футбол
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