Мама тренера «Спартака» Абаскаля посетит матч второго тура РПЛ против «Балтики»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что его родные, в том числе его мама посетят матч второго тура РПЛ против «Балтики».

«Мои родные еще не были в России и как раз собираются впервые прилететь. Они будут на трибуне в матче второго тура с «Балтикой». Мама никогда не была здесь и очень взволнована, потому что всю жизнь интересовалась Россией. Что касается супруги, главное, что она делает, поддерживает меня. Каждый день помогает мне. Сын совсем еще маленький, поэтому требует внимания к себе 24 часа в сутки. Хорошо, что прилетает моя мама: ее помощь будет кстати. А когда жена была беременна, мы старались выбираться в театры, рестораны, другие новые локации. Она художница, ей важно находить новые образы», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Встреча «Спартак» — «Балтика» пройдет 31 июля и начнется в 19:30.