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Майга — о Глушакове: «Приятно играть вместе с такими опытными футболистами»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в комментарии для «СЭ» высказался об игре с новичком команды Денисом Глушаковым.

— Денис Глушаков в своем возрасте выходит и забивает. Воодушевляет ли его приход в команду?

— Это хорошо. Я уже давно говорил, что приятно играть вместе с такими опытными футболистами. Это большой плюс для нас. Очень рад, что он забил. Глушаков старается помогать нашей команде всем, чем только может.

— Как исправлять ситуацию, есть какое-то понимание?

— Нам предстоит большая работа. Нужно больше стараться. Только благодаря усердной работе у нас будет результат.

10 февраля «Пари НН» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

В текущем сезоне он сыграл за нижегородскую команду 7 матчей и забил 1 гол.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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