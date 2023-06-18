Мамаев объяснил, почему открыл футбольную академию в Дубае

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, что из-за высокой конкуренции среди российских футбольных школ решил развивать свой проект в ОАЭ.

Мамаев и нападающий «Динамо» Федор Смолов вместе открыли футбольную академию в Дубае.

«Объяснение этому банальное — конкуренция, — цитирует matchtv.ru Мамаева. — Считаю, что в нашей стране очень высокая конкуренция среди профессиональных футбольных академий. ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Чертаново» — это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы? Но в Дубае мы строим свою дорогу. Когда изучали этот рынок, поняли, что здесь нет настолько профессиональных академий, чтобы мы сильно уступали в конкуренции. Поэтому заявляем себя не только коммерческой, но и профессиональной академией. Сейчас договорились о том, чтобы наши воспитанники могли ездить на стажировки в клубы Франции, ведем переговоры с бельгийскими клубами, чтобы на 3-4 недели отправлять наших детей на просмотр. Этим самым мы даем ту возможность, которую другие коммерческие без профессионального уклона академии предоставить не могут. В этом и есть наша фишка. Цель заключается в том, чтобы дети попадали в клубы России, Европы и всего мира».

34-летний футболист объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».