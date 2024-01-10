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Сегодня, 16:35

Мамаев — о слухах об устроенном дебоше на борту самолета: «Мы просто попросили вернуть детскую коляску»

Алина Савинова
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал информацию о том, что он якобы устроил дебош на рейсе Москва — Дубай. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Рейс действительно по техническим причинам во время взлета был отменен, произошло резкое торможение самолета. Всех попросили покинуть борт. Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок», — цитирует Мамаева Sport24.

По словам экс-футболиста, он не устраивал скандал на борту самолета.

«Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции», — добавил Мамаев.

35-летний Мамаев — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка России. Последним клубом, в котором он выступал, были «Химки». В 2023 году Мамаев стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Источник: https://sport24.ru/football/news-611089-mamayev-otreagiroval-na-slukhi-ob-ustroyennom-deboshe-na-bortu-samoleta-my-prosto-poprosil-vernut-detskuyu-kolyasku
Павел Мамаев
Футбол
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