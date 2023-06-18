Мамаев: «Будет смешно, если я решу вернуться в футбол»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном возобновлении спортивной карьеры.

«Думаю, что меня сейчас никто уже и не позовет (смеется). Я занимаюсь своим делом, все это понимают. Ну и это будет смешно, если я решу вернуться», — цитирует matchtv.ru Мамаева.

34-летний футболист объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.