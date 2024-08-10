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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 14:50

Мамаев рассказал, что у него в планах нет получения тренерской лицензии

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном получении тренерской лицензии.

«Пока мне импонируют только руководящие должности. На тренера надо именно учиться, а навыки организатора у меня уже есть. В планах нет получения тренерской лицензии. Будете ждать меня в одном из клубов РПЛ в роли генерального менеджера? Если бы ваши слова сбылись, было бы хорошо. Что будет дальше, я не знаю. Пока я просто хочу выполнять свою работу, никуда не тороплюсь. Наш проект рассчитан на долгие годы», — приводит Metaratings.ru слова Мамаева.

Мамаев объявил о завершении профессиональной карьеры в феврале 2023 года. Он выступал за такие команды, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки».

Источник: Metaratings.ru.
Павел Мамаев
Футбол
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