Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:56

Мамаев рассказал об участии в реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился впечатлениями от участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

«Ой, я раньше даже и не мог себе представить, что окажусь на таком реалити-шоу, но здесь все сложилось идеально, потому что сейчас я живу в Дубае, — цитирует matchtv.ru Мамаева. — Мы с женой решили, что надо попробовать. Было интересно посмотреть, как это все устроено. Долго говорили насчет моего участия с Тиной (Канделаки), также общались с Пашей (Волей). Они пообещали, что это будет безумно крутой опыт. Так как я ежедневно присутствую на тренировках нашей футбольной академии, то нахожусь в отличной форме. Мне было легко проходить спортивные испытания на проекте — даже готовиться не надо было. Были испытания различного формата, и они не были связаны исключительно с физической выносливостью. Были испытания и на логическое мышление, и интеллект. Этот проект меня заинтересовал именно соревнованиями в разных дисциплинах между командами».

34-летний футболист объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1905531_Budet_smeshno_jesli_reshu_vernutsa_v_futbol_Intervju_s_Pavlom_Mamajevym
Павел Мамаев
Футбол
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Мишкича не исключил ухода игрока из «Урала»

Колосков — о молодых игроках: «Сперцян выделяется больше всех, а Захарян — разочарование сезона»