Мамаев рассказал об участии в реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился впечатлениями от участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае».

«Ой, я раньше даже и не мог себе представить, что окажусь на таком реалити-шоу, но здесь все сложилось идеально, потому что сейчас я живу в Дубае, — цитирует matchtv.ru Мамаева. — Мы с женой решили, что надо попробовать. Было интересно посмотреть, как это все устроено. Долго говорили насчет моего участия с Тиной (Канделаки), также общались с Пашей (Волей). Они пообещали, что это будет безумно крутой опыт. Так как я ежедневно присутствую на тренировках нашей футбольной академии, то нахожусь в отличной форме. Мне было легко проходить спортивные испытания на проекте — даже готовиться не надо было. Были испытания различного формата, и они не были связаны исключительно с физической выносливостью. Были испытания и на логическое мышление, и интеллект. Этот проект меня заинтересовал именно соревнованиями в разных дисциплинах между командами».

34-летний футболист объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».